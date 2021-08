Mastella | “Rimozione campane di vetro ha messo fine ad anni di degrado” 

(Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Quando abbiamo preso in mano le redini dell’Asia, l’azienda municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti a Benevento, eravamo dinanzi a una società sull’orlo del fallimento. Non solo abbiamo sanato i conti emano a situazioni di grave lesione dei diritti dei lavoratori, come il rinnovo ogni 7 giorni dei contratti degli interinali, ma siamo intervenuti in modo determinante e determinato sulla raccolta differenziata. Ladelleper ildalle strade della città è stata una misura di riqualificazione ambientale oltre che di riorganizzazione della raccolta ...

e la sua amministrazione, di fatto, "sfidano e sfiduciano" la Magistratura e la Procura ... Intanto il Comitato Giù le mani dai pini' torna a chiedere e senza indugio ladella ...Con quell'atto, il sindacoe gli assessori Antonio Reale, Mario Pasquariello, Oberdan ... su proposta del dirigente Antonio Iadicicco, decisero 'ladi tutte le alberature lungo il ...“Quando abbiamo preso in mano le redini dell’Asia, l’azienda municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti a Benevento, eravamo dinanzi a una società sull’orlo del fallimento. Non solo abbiamo san ...“La Guarda di Finanza ha sequestrato 352 pini monumentali di viale Atlantici, via Pacevecchia e via Rosselli, su richiesta della Procura della Repubblica per evitare l’abbattimento da parte del Comune ...