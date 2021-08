Manuel Locatelli a Galbiate per il matrimonio della sorella (Di domenica 8 agosto 2021) Fiori d'arancio in casa del neo campione europeo Manuel Locatelli . Ieri il calciatore azzurro di 23 anni, originario di Lecco, è tornato nella "sua" Galbiate per il matrimonio della sorella Martina, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 8 agosto 2021) Fiori d'arancio in casa del neo campione europeo. Ieri il calciatore azzurro di 23 anni, originario di Lecco, è tornato nella "sua"per ilMartina, ...

Calciomercato Juventus, il piano per chiudere l'acquisto di Locatelli ... la Juventus inizierà contro l'Udinese e Max Allegri spera di poter avere il centrocampista tanto desiderato, ovvero Manuel Locatelli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un nuovo ...

Locatelli, la Juve pronta a rilanciare col Sassuolo Ora però, spiega Tuttosport, c'è bisogno di concludere l'affare e quindi a metà settimana Cherubini e Carnevali si riaggiorneranno. La Juventus punta Manuel Locatelli per il centrocampo. Con il Sassuo ...

