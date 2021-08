Manchester City | il Tottenham apre alla cessione di Harry Kane ma serve rilancio offerta

(Di domenica 8 agosto 2021) Ilstarebbe per apriredi. Questo quanto riportato dallo “Star on Sunday”, secondo il quale il club londinese avrebbe chiesto aldi rilanciare l’, aggiungendo altri 20 milioni di sterline sotto forma di bonus e toccando quota 140 milioni. I bonus sarebbero legati ai gol realizzati dal 28enne e, soprattutto, all’eventuale trionfo degli uomini di Guardiola in Champions League. “Il pensiero in casaè che la valutazione di Jack Grealish di oltre 100 milioni di sterline abbia ...

Advertising

angelomangiante : The new #PSG 4-3-3 Donnarumma* -- Hakimi* Marquinhos Sergio Ramos* Bernat -- Wijnaldum* Verratti De Maria… - SkySport : LEICESTER-MANCHESTER CITY 1-0 Risultato finale ? ? rig. #Iheanacho (89') ? ?? COMMUNITY SHIELD ? Il Leicester vince… - DiMarzio : Il @LCFC vince il #CommunityShield: battuto il @ManCity grazie al rigore di #Iheanacho - sportface2016 : #Calciomercato #ManchesterCity, il #Tottenham apre alla cessione di Harry #Kane ma serve rilancio offerta - mancityboy17 : @goal Manchester City Manchester City Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Commenta per primo Bernardo Silva ha intenzione di lasciare il. Secondo il Sun infatti l'arrivo di Grealish avrebbe dato la spinta finale per la decisione, con il giocatore che parlerà con Guardiola per convincerlo a lasciarlo partire direzione ...L'inedita scena si è verificata in Inghilterra durante la finale per il Community Shields, vinta alla fine 1 - 0 dal Leicester contro ila Wembley. Al 57', mentre i suoi compagni di ...Inghilterra, Maddison e il selfie col tifoso nel bel mezzo del Community Shield: polemica sulla sicurezza negli stadi ...In attesa di rivivere le emozioni della serie A, per la Salernitana è tempo di respirare aria d’Europa. La truppa di Fabrizio Castori sarà protagonista quueto pomeriggio ...