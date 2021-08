Maltempo: rientra allarme a Courmayeur, riaperta Val Ferret (Di domenica 8 agosto 2021) E' stata riaperta la Val Ferret, che era stata chiusa per l'allerta Maltempo. Le strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta e la Fondazione Montagna Sicura non hanno rilevato criticità nei valori ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) E' statala Val, che era stata chiusa per l'allerta. Le strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta e la Fondazione Montagna Sicura non hanno rilevato criticità nei valori ...

