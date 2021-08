Maltempo in Valtellina e Valchiavenna: allagamenti, esondazioni di torrenti e smottamenti (Di domenica 8 agosto 2021) Sondrio - Valtellina e Valchiavenna flagellate dal Maltempo. Sono stati almeno una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco, dalla scorsa notte all'alba: allagamenti di piani terra di case e ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 8 agosto 2021) Sondrio -flagellate dal. Sono stati almeno una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco, dalla scorsa notte all'alba:di piani terra di case e ...

alcinx : RT @qn_giorno: Maltempo in #Valtellina e #Valchiavenna: allagamenti, esondazioni di torrenti e smottamenti - qn_giorno : Maltempo in #Valtellina e #Valchiavenna: allagamenti, esondazioni di torrenti e smottamenti - Giorno_Sondrio : Salvati tre giovani alpinisti bergamaschi bloccati dal maltempo in Valtellina - statodelsud : Maltempo, tre alpinisti soccorsi nella notte in Valtellina - Pino__Merola : Maltempo, tre alpinisti soccorsi nella notte in Valtellina -

Piateda (So). Soccorsi durante la notte tre alpinisti di Bergamo ... questi ultimi, anche a causa del maltempo, avevano poi deciso di rientrare in tarda serata. Erano ... Si sono attivati per la ricerca i tecnici della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, ...

Piateda (So). Soccorsi durante la notte tre alpinisti di Bergamo PIATEDA (SO), 8 agosto 2021 La Stazione di Sondrio del Soccorso alpino è stata allertata alle 22:00 di ieri sera per il mancato rientro di tre alpinisti, residenti in provincia di Bergamo. Avevano com ...

