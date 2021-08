Malagò “Per l’Italia le migliori Olimpiadi di sempre” (Di domenica 8 agosto 2021) Il presidente del Coni a Casa Italia a Tokyo nella conferenza stampa di chiusura della spedizione azzurra, conclusa con il numero record di 40 medaglie conquistate, ha fatto un bilancio dell’Italia Team. gm su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Il presidente del Coni a Casa Italia a Tokyo nella conferenza stampa di chiusura della spedizione azzurra, conclusa con il numero record di 40 medaglie conquistate, ha fatto un bilancio delTeam. gm su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Per L'annuncio di Malagò: "Altri grandi eventi sportivi in Italia" Il presidente del Coni Giovanni Malagò a Casa Italia per il bilancio dell'Olimpiade chiusa dall'Italia a 40 medaglie

Malagò insiste sullo ius soli sportivo : "Bisogna accelerare " La responsabilità era grande", sono le prime parole in conferenza stampa del presidente Malagò, che coglie l'occasione per rilanciare il tema dello ius soli sportivo . "Ci sono decide di pratiche che ...

