Malagò | “La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha tenuto la conferenza stampa di fine Olimpiadi da Casa Italia. La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia. Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico. E' un'Italia multietnica e un'Italia super integrata. Su 205 paesi presenti sono andati a medaglia 93, il 47%, a Rio 87. Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa ...

Ultime Notizie dalla rete : Malagò credibilità Malagò "Medaglia ogni giorno record imbattibile" Malagò guarda già al futuro:"Per Parigi bisogna prepararsi bene, non è impossibile ripetere questo ... Abbiamo a livello internazionale una considerazione e una credibilità che tutti ci invidiano e ...

Si conclude con 40 medaglie vinte l'avventura dell'Italia a Tokyo 2020 Questa l'analisi dei risultati degli azzurri da parte del Presidente del CONI, Giovanni Malagò: "... La credibilità dello sport italiano credo sia - oggettivamente - ai massimi livelli. Posso dire che ...

Malagò guarda già al futuro:"Per Parigi bisogna prepararsi bene, non è impossibile ripetere questo ... Abbiamo a livello internazionale una considerazione e una credibilità che tutti ci invidiano e ..."