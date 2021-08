Magrini | “Il 70% di vaccinati a settembre sarà realtà Poi probabile richiamo ogni anno”

(Di domenica 8 agosto 2021) Il direttore di Aifa: «L’obiettivo verrà raggiunto come previsto a fine. Terza dose anticipata solo per i vulnerabili»

... lo spiega il direttore generale dell'AIFA Nicola, intervistato dal Corriere della Sera. L'emergenza Covid non è finita , spiega lo scienziato, ma con il% di vaccinati a settembre la ...Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il% della popolazione. Un grande risultato'. A dirlo il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola. La convivenza col virus ...Secondo Magrini, direttore generale Aifa, la convivenza col virus renderà necessario fare il vaccino l'anti-Covid 'verosimilmente ogni anno' ...E’ stato dicembre il mese in cui hanno preso il via le vaccinazioni in Italia e da quel momento, tra nuove approvazioni e chiarimenti, la campagna sta procedendo spedita. C’è chi ha già completato il ...