Magistrati | se parlano soltanto le sentenze

(Di domenica 8 agosto 2021) I tentativi di riformare il processo penale in Italia hanno sempre scatenato una ridda di polemiche. A questo clima non si sono sottratte le novità introdotte dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. Forse è inevitabile - ma non le violenze verbali - trattandosi di materia delicata. Comunque la si pensi, lo status quo però è inaccettabile: nel nostro Paese i procedimenti durano il quadruplo rispetto a quanto accade in Inghilterra, il triplo della Germania e il doppio della Spagna. È civile uno Stato che tiene sotto processo una persona per 15 anni, poi magari risultando non colpevole?