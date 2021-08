Lutto nel mondo della musica: morto il fondatore dello storico gruppo (Di domenica 8 agosto 2021) Lutto nella musica, si è spento all’età di 70 anni Dennis Thomas, uno dei fondatori di un gruppo noto nella disco music: i Kool & the Gang. Dennis Thomas (Facebook)Dennis “Dee Tee” Thomas si è spento all’età di 70 anni mentre era nella sua abitazione in New Jersey. La band è ancora oggi in attività e l’annuncio dato tramite Facebook ha sconvolto i fan. Altro duro colpo per il mondo della musica che ultimamente sta vedendo tanti protagonisti lasciarci. Il comunicato dice che il cofondatore del gruppo è morto nel ... Leggi su chenews (Di domenica 8 agosto 2021)nella, si è spento all’età di 70 anni Dennis Thomas, uno dei fondatori di unnoto nella disco music: i Kool & the Gang. Dennis Thomas (Facebook)Dennis “Dee Tee” Thomas si è spento all’età di 70 anni mentre era nella sua abitazione in New Jersey. La band è ancora oggi in attività e l’annuncio dato tramite Facebook ha sconvolto i fan. Altro duro colpo per ilche ultimamente sta vedendo tanti protagonisti lasciarci. Il comunicato dice che il codelnel ...

Advertising

History61186776 : Tutta la stampa, compresa quella straniera, fu unanime nel cordoglio (ma giornali austriaci Neue Freie Presse e il… - LiveSicilia : Lutto nel mondo della cultura, è morto il professor Sottile - ROSARIA80334531 : @ilreinca Perché proprio come il lutto, ogni evento va elaborato, e c'è bisogno di un tempo a volte troppo lungo, n… - maggioaugusto : Dicono (gente che bene non sta) di Travaglio che sia corretto, che non sia ostile e offensivo nei riguardi di Dragh… - dbh248 : Si vola ?? Sono nella fase elaborazione del lutto e accettazione. Ora salgo sul carro di chiunque arrivi, perché pr… -