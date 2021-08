Lukaku, fatta a 115 milioni Manca solo l'ufficialità (Di domenica 8 agosto 2021) L'Inter ha scelto tra le due offerte di venerdì: niente Zappacosta, solo cash. A ore la firma: Romelu non si è allenato e oggi non giocherà contro il Parma di MATTIA TODISCO Leggi su quotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) L'Inter ha scelto tra le due offerte di venerdì: niente Zappacosta,cash. A ore la firma: Romelu non si è allenato e oggi non giocherà contro il Parma di MATTIA TODISCO

Agenzia_Ansa : FLASH I Lukaku al Chelsea, è fatta per 115 milioni cash. Il belga ha chiesto di non allenarsi e non andrà a Parma #ANSA - FBiasin : L’offerta ufficiale fatta dal #Chelsea all’#Inter per #Lukaku, al momento, resta quella di 100 milioni di euro più… - tancredipalmeri : Quindi fino a ieri Lukaku era il gigante buono che amava l’Inter, oggi invece gliel’ha fatta ai dirigenti che pove… - DamianoMi : ..certo che a sto giro..la mamma di Lukaku...la 'fattura' l'ha fatta bella sostanziosa.... - DavideSottile5 : RT @giampdisan: Fatta per #Lukaku al #Chelsea che si assicura così il grandissimo difensore belga. Colpo dell'estate. -