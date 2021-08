Lukaku-Chelsea, ulteriori conferme arrivano da Drogba: “Sta tornando a casa” (Di domenica 8 agosto 2021) arrivano ulteriori conferme del ritorno di Lukaku al Chealsea. Questa volta, un profilo di alto calibro in quel di Londra a darne l’annuncio, si tratta dell’ex attaccante dei Blues Didier Drogba, che tramite il proprio profilo Twitter ha scritto: “Sta tornando a casa Romelu Lukaku, Chelsea” He’s coming home @RomeluLukaku9 @ChelseaFC pic.twitter.com/xFzxecgLZ2 — Didier Drogba (@didierDrogba) August 8, 2021 Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021)del ritorno dial Chealsea. Questa volta, un profilo di alto calibro in quel di Londra a darne l’annuncio, si tratta dell’ex attaccante dei Blues Didier, che tramite il proprio profilo Twitter ha scritto: “StaRomelu” He’s coming home @Romelu9 @FC pic.twitter.com/xFzxecgLZ2 — Didier(@didier) August 8, 2021 Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

