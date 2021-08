Advertising

blogtivvu : Luciano Punzo è gay? Parla Davide Basolo e cita pure la storia con Manuela Carriero - glooit : Luciano Punzo è gay? La risposta di Davide Basolo che coinvolge Manuela Carriero leggi su Gloo… - andreastoolbox : Luciano Punzo è gay? La risposta di Davide Basolo che coinvolge Manuela Carriero - zazoomblog : Luciano Punzo altro che Manuela: ecco il vero amore dell’ex Temptation - #Luciano #Punzo #altro #Manuela:… - MondoTV241 : Temptation Island: Luciano Punzo non ci sta e sbotta sui social ' Basta! La mia storia con Manuela è vera… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciano Punzo

... manifestazione che negli anni ha lanciato nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano come Luca Onestini, Raffaello Balzo,e tanti altri. Laureato in scienze motorie, 1,90 di ...e Manuela Carriero continuano a frequentarsi, ma il vero amore dell'ex tentatore di Temptation Island è Eva. Dopo Temptation Island 2021, trae Manuela Carriero è nato un ...Stefano Sirena non ha preso bene la separazione con Manuela, che dopo il programma ha ritrovato la serenità con il tentatore Luciano Punzo: scopriamo cosa ha rivelato.Luciano Punzo è gay? Questa la domanda sul grande protagonista di questa edizione 2021, che ha fatto sognare le fan del reality dei sentimenti ...