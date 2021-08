Luca Argentero festeggia le 40 medaglie dell’Italia | Simona Ventura pensava fosse il suo compleanno

(Di domenica 8 agosto 2021) Momento da ridere su Twitter in questa domenica di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2021.scrive “40” con le emoticon emozionate per il numero divinte dall’Italia ecapisce invece che è il suo. “Auguri” gli scrive, scatenando la reazione divertita dell’attore. L'articolo proviene da City Roma News.

Il sole domenicale d'agosto ha dato un po' alla testa a Simona Ventura, che è incappata in una gaffe clamorosa nel rispondere ad un messaggio su Twitter di. Il noto attore, ...Stavolta sotto i riflettori degli utenti di Twitter è finita Simona Ventura , "colpevole" di aver mal interpretato un cinguettio ermetico dell'attore, che poi ha chiarito l'equivoco. ...Luca Argentero, Simona Ventura e gli auguri 'sbagliati': i numeri sono numeri, chiari, almeno di solito, ma a volte possono creare degli equivoci. Come è accaduto ai ...