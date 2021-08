“Love is in the Air” anticipazioni 9 agosto: Eda è incinta? (Di domenica 8 agosto 2021) Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani 9 luglio. Eda e Serkan tornano a lavorare insieme, ma qualcosa preoccupa Serkan… Love is in the Air è una delle serie tv più seguite del mondo dei social. Cominciata lo scorso anno in Turchia, è arrivata qui in Italia all’inizio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 8 agosto 2021)is in the Air,della prossima puntata che andrà in onda domani 9 luglio. Eda e Serkan tornano a lavorare insieme, ma qualcosa preoccupa Serkan…is in the Air è una delle serie tv più seguite del mondo dei social. Cominciata lo scorso anno in Turchia, è arrivata qui in Italia all’inizio L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

txzorzi : «blessed be the mystery of love?» -siamo qui quindi.. un motivo c’è - flavaivia : @starksafin Le morti, il funerale di Tony, bucky che cade dal treno, gamora che dice “i love you more than anything… - LKNW_LOVE : Wow guarda stiamo ridendo tutti sei proprio divertente ?????? soprattutto quel pantalone e le cinte che ti evidenziano… - BTSxArmy1673 : RT @btshouse_ita: ?? I @BTS_twt hanno vinto con 'Dynamite' nella categoria 'International Video of the Year' ai premi filippini???? #MYXAwards… - hoshrae : @wooshi96 HAHAHSHSHDHDJDJDJDJDHD I LOVE IT BESTIE THE EFFORT PLS I STAN ?????? -