Love is in the air anticipazioni 9 agosto 2021, Eda sta male (Di domenica 8 agosto 2021) Eda e Serkan lavorano ad un nuovo progetto, ma nella puntata di Love is in the air di lunedì 9 agosto 2021, mentre i due sono concentrati sulla ristrutturazione della casa dei coniugi Kafescioglu, la Yildiz inizia a manifestare un grosso malessere e rivela di avere mal di stomaco e pensanti nausee. Immediatamente nel Bolat scatta un campanello d’allarme che gli fa sospettare una possibile gravidanza dell’ex fidanzata. Sanremo tutte le novità Amadeus ha confermato la presenza nella prossima edizione e il Festival può finalmente prendere ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 agosto 2021) Eda e Serkan lavorano ad un nuovo progetto, ma nella puntata diis in the air di lunedì 9, mentre i due sono concentrati sulla ristrutturazione della casa dei coniugi Kafescioglu, la Yildiz inizia a manifestare un grossossere e rivela di avere mal di stomaco e pensanti nausee. Immediatamente nel Bolat scatta un campanello d’allarme che gli fa sospettare una possibile gravidanza dell’ex fidanzata. Sanremo tutte le novità Amadeus ha confermato la presenza nella prossima edizione e il Festival può finalmente prendere ...

Advertising

infoitcultura : Love is in the Air anticipazioni turche: Serkan e Efe Akman alla resa dei conti - infoitcultura : Love is in the Air Anticipazioni 9 agosto 2021: Serkan terrorizzato, Eda potrebbe essere… - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni: FERIT confessa a CEREN di amarla! - cisperoancora_ : RT @txzorzi: «blessed be the mystery of love?» -siamo qui quindi.. un motivo c’è - share_the_love_ : RT @scvrpion: ??WOMP FOLLOW TRICK?? Retweet se vuoi aumentare i tuoi followers segui tutti quelIi che ritwittano segui quelli che ti seguira… -