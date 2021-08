LIVE Sinner-McDonald 1-0, Finale ATP Washington in DIRETTA: comincia l’atto conclusivo! L’azzurro vuole il titolo (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto di McDonald. 1-0 Sinner tiene il servizio all’esordio in Finale. 40-30 Rovescio lungo dal centro del campo dell’italiano. 40-15 Risposta lunga di McDonald. 30-15 Servizio e diritto di Sinner. 15-15 Scappa via il diritto dal centro del campo delL’azzurro. 15-0 Sul nastro il diritto dell’americano. 0-0 Si comincia! Batte Sinner. INIZIO PRIMO SET 23.09 Il 19enne è il primo italiano in assoluto a lottare per il titolo all’ATP di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e diritto di. 1-0tiene il servizio all’esordio in. 40-30 Rovescio lungo dal centro del campo dell’italiano. 40-15 Risposta lunga di. 30-15 Servizio e diritto di. 15-15 Scappa via il diritto dal centro del campo del. 15-0 Sul nastro il diritto dell’americano. 0-0 Si! Batte. INIZIO PRIMO SET 23.09 Il 19enne è il primo italiano in assoluto a lottare per ilall’ATP di ...

