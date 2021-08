LIVE Olimpiadi Tokyo, Cerimonia di Chiusura in DIRETTA: termina un’edizione storica per l’Italia, Marcell Jacobs il portabandiera dell’Italia (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11: Jacobs è al centro dello stadio 13.10: Inizia la sfilata delle bandiere. Davanti Grecia e Giappone. Il vessillo tricolore sarà portato da Marcell Jacobs 13.08: Tre le cantanti che intonano l’inno indossando variopinti costumi tipici nipponici 13.06: I militari locali portano la bandiera sul pennone e scatta l’inno del Giappone 13.04: Entrano le autorità, Naruhito e Thomas Bach ad accompagnare l’ingresso della bandiera del Sol Levante 13.03: L’ultima immagine è quella dell’abbraccio tra Barshim e Tamberi 13.01: Viene dato risalto alla novità dei monitor a ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11:è al centro dello stadio 13.10: Inizia la sfilata delle bandiere. Davanti Grecia e Giappone. Il vessillo tricolore sarà portato da13.08: Tre le cantanti che intonano l’inno indossando variopinti costumi tipici nipponici 13.06: I militari locali portano la bandiera sul pennone e scatta l’inno del Giappone 13.04: Entrano le autorità, Naruhito e Thomas Bach ad accompagnare l’ingresso della bandiera del Sol Levante 13.03: L’ultima immagine è quella dell’abbraccio tra Barshim e Tamberi 13.01: Viene dato risalto alla novità dei monitor a ...

Advertising

Corriere : Si chiudono i Giochi. Kipchoge re della maratona. Attesa per le farfalle - Gare live da Tokyo - Eurosport_IT : ?? La diretta testuale della finale dell'all-around di squadra! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici |… - Eurosport_IT : ?? La diretta testuale dell'omnium femminile, forza Elisa! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - _redrhum : la cosa migliore di queste Olimpiadi? il paese di mammoni che fa il botto di medaglie quella volta che non ha potut… - infoitsport : LIVE Olimpiadi Tokyo, Cerimonia di Chiusura in DIRETTA: Marcell Jacobs il portabandiera dell'Italia -