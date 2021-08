LIVE Olimpiadi Tokyo, Cerimonia di Chiusura in DIRETTA: Marcell Jacobs rappresenta l’Italia. Federica Pellegrini sfila da membro del CIO. Testimone a Parigi (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: Grazie per averci seguito, è stata una bellissima avventura anche per noi di OA Sport e l’appuntamento è già fra sette mesi a Pechino 2022. Buon pomeriggio e buona domenica! 15.19: E’ stata una Cerimonia di Chiusura sicuramente più emozionante della Cerimonia di apertura. 15.18: Si chiudono qui i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che si sono disputati nel 2021. 15.17: Partono i fuochi d’artificio! Un enorme ARIGATO appare sul grande schermo dello stadio di Tokyo 15.15 Parte il filmato di presentazione dei Giochi ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20: Grazie per averci seguito, è stata una bellissima avventura anche per noi di OA Sport e l’appuntamento è già fra sette mesi a Pechino 2022. Buon pomeriggio e buona domenica! 15.19: E’ stata unadisicuramente più emozionante delladi apertura. 15.18: Si chiudono qui i Giochi Olimpici di2020, che si sono disputati nel 2021. 15.17: Partono i fuochi d’artificio! Un enorme ARIGATO appare sul grande schermo dello stadio di15.15 Parte il filmato di presentazione dei Giochi ...

