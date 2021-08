LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: bandiera rossa al Red Bull Ring! Gara interrotta dopo 3 giri! (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Tantissimo olio in pista. La pausa potrebbe essere abbastanza lunga… 14.09 In base ai primi replay, Pedrosa sarebbe scivolato in uscita dal tornantino di curva 3 e Savadori avrebbe centrato in pieno la KTM dello spagnolo. 14.08 La Gara è stata interrotta per ristabilire le condizioni di sicurezza in pista. La KTM di Pedrosa e l’Aprilia di Savadori erano infatti in fiamme. Nessun problema fisico per Pedrosa, che si è rialzato sulle sue gambe. Savadori portato via in barella, ma il centauro italiano era cosciente. ATTENZIONE!!! bandiera ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Tantissimo olio in pista. La pausa potrebbe essere abbastanza lunga… 14.09 In base ai primi replay, Pedrosa sarebbe scivolato in uscita dal tornantino di curva 3 e Savadori avrebbe centrato in pieno la KTM dello spagnolo. 14.08 Laè stataper ristabilire le condizioni di sicurezza in pista. La KTM di Pedrosa e l’Aprilia di Savadori erano infatti in fiamme. Nessun problema fisico per Pedrosa, che si è rialzato sulle sue gambe. Savadori portato via in barella, ma il centauro italiano era cosciente. ATTENZIONE!!!...

