LIVE Motocross, GP Lettonia MXGP in DIRETTA: Prado domina gara-2, Cairoli 6°. Gajser vince l’overall (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 E’ tutto, grazie per l’attenzione. 15.52 La nuova classifica dice 270 Gajser, 257 Febvre, 255 Prado 252 Cairoli 15.50 L’errore dell’olandese permette a Gajser di vincere per un punto (44 a 43) il GP. Alla fine questa la classifica finale di gara-2: 1 1 61 Prado, Jorge ESP KTM 36:22.889 2 2 243 Gajser, Tim SLO HON 0:07.092 3 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 0:15.563 4 4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:26.606 5 5 189 Bogers, Brian NED GAS 0:45.3996 6 222 Cairoli, ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 E’ tutto, grazie per l’attenzione. 15.52 La nuova classifica dice 270, 257 Febvre, 25525215.50 L’errore dell’olandese permette adire per un punto (44 a 43) il GP. Alla fine questa la classifica finale di-2: 1 1 61, Jorge ESP KTM 36:22.889 2 2 243, Tim SLO HON 0:07.092 3 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 0:15.563 4 4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:26.606 5 5 189 Bogers, Brian NED GAS 0:45.3996 6 222, ...

