LIVE Grecia-Serbia 4-7, Finale pallanuoto Olimpiadi in DIRETTA: nazionale serba che prova subito l’allungo decisivo (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.15? Cannonata di Mandic che non perdona, Grecia-Serbia 4-7. 7.40? subito rete della Grecia con Fountoulis, Grecia-Serbia 4-6. 8? Inizia il secondo periodo! 0? Finisce il primo periodo, Grecia-Serbia 3-6, nazionale serba che prova subito l’allungo decisivo per vincere la partita e la medaglia d’oro. 1.40? Ancora Pijetlovic segna la sesta rete per la Serbia, ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.15? Cannonata di Mandic che non perdona,4-7. 7.40?rete dellacon Fountoulis,4-6. 8? Inizia il secondo periodo! 0? Finisce il primo periodo,3-6,cheper vincere la partita e la medaglia d’oro. 1.40? Ancora Pijetlovic segna la sesta rete per la, ...

Advertising

crimsonpax : Comunque questa notte ho sognato di guardare la live di Stone Ocean o meglio, ho sognato di svegliarmi tutta triste… - zazoomblog : LIVE Grecia-Serbia Finale pallanuoto Olimpiadi in DIRETTA: gli ellenici vogliono sorprendere - #Grecia-Serbia… - zazoomblog : LIVE – Grecia-Serbia finale oro pallanuoto maschile Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Grecia-Serbia #finale… - soylagoo : @FefeTheShark Max ieri era live per salutare prima della partenza?? Partivano oggi e fanno 10 giorni tra Croazia, Montenegro e Grecia - SassiLive : “PE’ FA LA VITA MENO AMARA-L’INCANTO DELLA VOCE FEMMINILE”, IL 10 AGOSTO AMARA E SIMONA MOLINARI LIVE CON ORCHESTRA… -