LIVE Grecia-Serbia 0-0, Finale pallanuoto Olimpiadi in DIRETTA: nazionale serba favorita per la medaglia d’oro (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.20 Mancano solo dieci minuti all’inizio della Finale per l’assegnazione della medaglia d’oro! 09.15 Nell’altra semiFinale la Serbia ha battuto la Spagna 10-9 e tenterà così di difendere l’oro conquistato a Rio 2016. Dopo aver rincorso a lungo nel punteggio gli iberici, i serbi hanno messo la zampata decisiva nell’ultimo terzo con Filipovic a 26” dalla fine. 09.10 Impresa della Grecia che ha sconfitto la favorita Ungheria 9-6 nella semiFinale del torneo di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.20 Mancano solo dieci minuti all’inizio dellaper l’assegnazione della! 09.15 Nell’altra semilaha battuto la Spagna 10-9 e tenterà così di difendere l’oro conquistato a Rio 2016. Dopo aver rincorso a lungo nel punteggio gli iberici, i serbi hanno messo la zampata decisiva nell’ultimo terzo con Filipovic a 26” dalla fine. 09.10 Impresa dellache ha sconfitto laUngheria 9-6 nella semidel torneo di ...

Advertising

crimsonpax : Comunque questa notte ho sognato di guardare la live di Stone Ocean o meglio, ho sognato di svegliarmi tutta triste… - zazoomblog : LIVE Grecia-Serbia Finale pallanuoto Olimpiadi in DIRETTA: gli ellenici vogliono sorprendere - #Grecia-Serbia… - zazoomblog : LIVE – Grecia-Serbia finale oro pallanuoto maschile Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Grecia-Serbia #finale… - soylagoo : @FefeTheShark Max ieri era live per salutare prima della partenza?? Partivano oggi e fanno 10 giorni tra Croazia, Montenegro e Grecia - SassiLive : “PE’ FA LA VITA MENO AMARA-L’INCANTO DELLA VOCE FEMMINILE”, IL 10 AGOSTO AMARA E SIMONA MOLINARI LIVE CON ORCHESTRA… -