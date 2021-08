LIVE Ginnastica ritmica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Farfalle di bronzo! L’Italia torna sul podio dopo 9 anni

(Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questae buon proseguimento di giornata, l’ultima di queste. Restate con noi per cronaca, video, approfondimenti, dichiarazioni. 05.57 Tre decimi in più per la Russia, ma si ferma a 90.700. Sempre argento, Italia terza. 05.55 La Russia ha presentato ricorso, ma non può sperare di recuperare 1.7 punti alla Bulgaria. 05.54 CLASSIFICA GENERALE. Bulgaria in trionfo con 92.100, la Russia è solo d’argento (90.400), stupendo bronzo per(87.700). Brava la Cina (84.550), la Bielorussia ha sbagliato di ...

Baldassarri solo sesta, ma è record VIDEO Video OLIMPIADI Ferrari, signora ... Diretta ritmica, finale all - around individuale: Baldassarri solo sesta, ma è record ... L'Italia si stringe attorno alle sue amate Farfalle, pronte a dare la caccia a una medaglia all'Ariake ... La diretta testuale della finale a squadre di ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Uno splendido terzo posto ottenuto nelle qualificazioni ha permesso alle Farfalle di staccare il pass ...