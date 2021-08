LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jennifer Valente conquista l’oro nell’Omnium. Elisa Balsamo penalizzata da una caduta nello Scratch (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.00 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 5.56 Jennifer Valente conquista la medaglia d’oro nell’Omnium, argento per una Kajihara deludente nella Corsa a Punti, bronzo Kirsten Wild. 5.55 Kenny vince l’ultimo sprint su Valente. 5.54 Torna in pista Kajihara. Cinque giri al termine. Valente in testa. 5.53 E’ caduta Yumi Kajihara che si è toccata con Wild. 5.52 Wild vince lo sprint su Dideriksen e si ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.00 La nostrafinisce qui. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 5.56la medaglia d’oro, argento per una Kajihara deludente nella Corsa a Punti, bronzo Kirsten Wild. 5.55 Kenny vince l’ultimo sprint su. 5.54 Torna inKajihara. Cinque giri al termine.in testa. 5.53 E’Yumi Kajihara che si è toccata con Wild. 5.52 Wild vince lo sprint su Dideriksen e si ...

