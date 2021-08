LIVE Ciclismo su pista | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Elisa Balsamo caduta | senza gravi conseguenze | nello Scratch Inizia il Keirin maschile

(Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.30il, intanto, con la batteria che vede, al suo interno, anche il campione del Mondo in carica Harrie Lavreysen e l’oro di Rio 2016 Jason Kenny. 3.29 Nel frattempo vi comunichiamo che alle cadute dellosono stati assegnati 16 punti. Dunquesi trova a 24 punti dalla leader Jennifer Valente. 3.28 E Kelsey Mitchell brucia Hinze in gara 1 della seconda semifinale affiancandola all’esterno, all’ultima curva, e superandola nettamente nel rettilineo. 3.26 E ora tocca ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclismo

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTAdell'ultima giornata delle gare disu pista delle Olimpiadi di Tokyo 2021 . Oggi, innanzitutto, è in programma l'...... con gli ultimi 13 titoli in palio tra atletica, basket, boxe, ginnastica ritmica,su pista, pallanuoto, pallamano e volley. OA Sport vi propone la direttatestuale integrale delle ...Si chiudono i Giochi Olimpici di Tokyo ( con diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai) con gli ultimi 13 ori a disposizione. Entro ...Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo 2020: la diretta scritta dell'omnium femminile con Elisa Balsamo per l'Italia. Segui la corsa in tempo reale ...