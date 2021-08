LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Balsamo in difficoltà anche nell’Eliminazione. Le velociste si giocano l’oro (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.52 E ora la finalissima, Kelsey Mitchell a un successo dall’oro. 4.51 Sarah Lee Wai Sze vince con facilità anche gara 2 e regala il bronzo a Hong Kong. Emma Hinze si è totalmente spenta dopo gara 2 delle semifinali. 4.50 Ora si vede il surplace duro e puro tra Sarah Lee Wai Sze ed Emma Hinze. 4.49 Valente guida l’Omnium con 110 punti, Kajihara seconda a 108. Intanto inizia la seconda finale per il bronzo della velocità individuale. 4.46 Clara Copponi fa un’eliminazione strepitosa e vince. Incredibile reazione dopo la caduta dello Scratch. Seconda Yumi Kajihara, quarta Jennifer ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.52 E ora la finalissima, Kelsey Mitchell a un successo dal. 4.51 Sarah Lee Wai Sze vince con facilitàgara 2 e regala il bronzo a Hong Kong. Emma Hinze si è totalmente spenta dopo gara 2 delle semifinali. 4.50 Ora si vede il surplace duro e puro tra Sarah Lee Wai Sze ed Emma Hinze. 4.49 Valente guida l’Omnium con 110 punti, Kajihara seconda a 108. Intanto inizia la seconda finale per il bronzo della velocità individuale. 4.46 Clara Copponi fa un’eliminazione strepitosa e vince. Incredibile reazione dopo la caduta dello Scratch. Seconda Yumi Kajihara, quarta Jennifer ...

