LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Balsamo cade nello Scratch! A Jennifer Valente la prima prova dell'Omnium (Di domenica 8 agosto 2021) 3.23 Starikova parte in testa. Le due si studiano. 3.22 Siamo pronti per il torneo della velocità, intanto, si inizia con Wai Sze Lee contro Starikova. 3.21 Elisa ha gli ovvi segni della caduta addosso, ma fortunatamente sta bene. Per quelle che sono state le dinamiche della caduta, possiamo dire che è andata bene. 3.18 A breve, nel frattempo, inizierà la prima semifinale della velocità femminile. Le due sfide vedranno affrontarsi, da un lato, Emma Hinze (Germania) e Kelsey Mitchell (Canada), e dall'altro Sarah Lee Wai Sze (Hong Kong) e Olena Starikova (Ucraina).

