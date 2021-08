LIVE Brasile-Stati Uniti 0-1 (21-25, 4-2), finale volley femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 8 agosto 2021) La DIRETTA testuale di Brasile-Stati Uniti, finale per l’oro del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entrambe le squadre arrivano da due nette vittorie per 3-0: le brasiliane contro la sorpresa Corea del Sud, le statunitensi contro le campionesse mondiali in carica della Serbia. Chi si aggiudicherà il titolo a cinque cerchi? L’appuntamento è per le ore 6.30 italiane di domenica 8 agosto 2021. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Latestuale diper l’oro del torneo dialle Olimpiadi di. Entrambe le squadre arrivano da due nette vittorie per 3-0: le brasiliane contro la sorpresa Corea del Sud, le statunitensi contro le campionesse mondiali in carica della Serbia. Chi si aggiudicherà il titolo a cinque cerchi? L’appuntamento è per le ore 6.30 italiane di domenica 8 agosto 2021. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Brasile-Stati Uniti finale volley femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Brasile-Stati #Uniti… - Daniele20052013 : Il Brasile è campione olimpico: 2-1 alla Spagna, decide Malcom ai supplementari - jogomartins : @Corriere Non credete a quello che riporta la stampa corrotta brasiliana. Il governo di Bolsonaro è il miglior gove… - jogomartins : @Corriere Non credete a quello che riporta la stampa corrotta brasiliana. Il governo di Bolsonaro è il miglior gove… - infoitsport : LIVE Spagna-Brasile 1-1, Finale calcio Olimpiadi in DIRETTA: Oyarzabal pareggia i conti! -