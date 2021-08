LIVE Basket – USA-Giappone 18-11, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 8 agosto 2021) USA e Giappone scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per la finale posto del torneo femminile di Basket all’Olimpiade di Tokyo 2020. Le due nazioni arrivano da sfide senza storia: gli States, guidati da Griner, Gray e Stewart, hanno maciullato la Serbia per 79-59 e proveranno ora a bissare quanto fatto dalla selezione maschile. Il ciclone nipponico si è invece abbattuto sulla Francia, sconfitta 87-71 in semifinale: le asiatiche hanno viaggiato sulla regia di Rui Machida, direttrice d’orchestra di una squadra dove ogni componente vuole ora fare la storia. Alle ore 4:30 di domenica 8 ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) USA escendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per la finale posto del torneo femminile diall’Olimpiade di. Le due nazioni arrivano da sfide senza storia: gli States, guidati da Griner, Gray e Stewart, hanno maciullato la Serbia per 79-59 e proveranno ora a bissare quanto fatto dalla selezione maschile. Il ciclone nipponico si è invece abbattuto sulla Francia, sconfitta 87-71 in semifinale: le asiatiche hanno viaggiato sulla regia di Rui Machida, direttrice d’orchestra di una squadra dove ogni componente vuole ora fare la storia. Alle ore 4:30 di domenica 8 ...

Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 16 con gli ultimi 13 titoli in palio tra atletica, basket, boxe, ginnastica ritmica, ciclismo… - Marilenapas : RT @Corriere: Basket, oro agli Usa. Ritmica, le farfalle in finale - Le gare live - zazoomblog : LIVE Basket – Slovenia-Australia 67-78 Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Slovenia-Australia #67-78 - zazoomblog : LIVE Basket – Slovenia-Australia 56-64 Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Slovenia-Australia #56-64 -