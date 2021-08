LIVE – Barcellona | Leo Messi in conferenza stampa | annuncia il futuro? DIRETTA

(Di domenica 8 agosto 2021) Si chiude un’era e se ne apre un’altra. Leolascia ile si prepara a voltare pagina. Alle 12:00 di domenica 8 agosto il fuoriclasse argentino al Camp Nou terrà unaperre l’addio al club blaugrana e probabilmente fare luce sul suo. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LASportFace.

Dopo l'addio al, l'argentino è destinato al club parigino. I contatti proseguono e sono trapelate anche le possibili cifre dell'affare: si va verso un biennale a 35 milioni a stagione - bonus compresi - ...Per Jannik è la seconda semifinale in un "500" dopolo scorso aprile (fermato da ... Questa la programmazione: sabato 7 agosto -alle ore 22.00 (semifinale1): SINNER c. Brooksby ...La diretta live della conferenza stampa di Leo Messi che annuncerà l'addio al Barcellona e farà luce sul suo futuro: aggiornamenti in tempo reale ...La diretta testuale di Barcellona-Juventus, partita amichevole valevole per il precampionato 2021. Segui gli aggiornamenti in diretta ...