LIVE – Aston Villa-Salernitana 3-1 | amichevole 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021)di lusso per ladi Castori che vola in Inghilterra per affrontare l’che da pochi giorni ha ceduto Grealish al Manchester City. Tutto pronto per questo test che andrà in scena domenica 8 agosto alle 15:00 (ora italiana) presso ilPark di Birmingham. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA3-1 (20? Obi, 34? Ings, 43? El Ghazi, 71? Young) 74? – Momento di sbandamento della ...