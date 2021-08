L’Italia dà lezioni non solo nello sport (Di domenica 8 agosto 2021) Finalmente una soddisfazione per il profilattico, glorioso oggetto ormai dimenticato perché esautorato dalla pillola Lo ha rivalutato una canoista australiana. Se n’è servita per riparare un guasto al remo a pochi minuti dalla partenza. Si era chiesta l’olimpionica che ci facesse nel kit fornito agli atleti a Tokyo 2020. Non lo ha buttato scandalizzata, come avrebbe fatto una puritana stolta. Infatti, le è servito per isolare dall’acqua una riparazione d’emergenza. La pillola non avrebbe avuto la stessa funzione. Ed è persino arrivata prima al traguardo. Si può ben dire che la medaglia d’oro l’ha vinta il preservativo, oltre che la genialità della ragazza e a diligenza dei giapponesi che ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 agosto 2021) Finalmente una soddisfazione per il profilattico, glorioso oggetto ormai dimenticato perché esautorato dalla pillola Lo ha rivalutato una canoista australiana. Se n’è servita per riparare un guasto al remo a pochi minuti dalla partenza. Si era chiesta l’olimpionica che ci facesse nel kit fornito agli atleti a Tokyo 2020. Non lo ha buttato scandalizzata, come avrebbe fatto una puritana stolta. Infatti, le è servito per isolare dall’acqua una riparazione d’emergenza. La pillola non avrebbe avuto la stessa funzione. Ed è persino arrivata prima al traguardo. Si può ben dire che la medaglia d’oro l’ha vinta il preservativo, oltre che la genialità della ragazza e a diligenza dei giapponesi che ...

