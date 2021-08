Lista ‘Meglio Noi’, adesione dalle contrade per il sindaco Mastella (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora una candidatura che arriva dalle contrade e dalla società civile per la Lista mastelliana ‘Meglio Noi’. Questa volta a decidere di ‘sposare’ il progetto Mastella e la compagine promossa dal presidente dell’Asi Luigi Barone è la giovane Michela Pino, residente a Monte Pino. Responsabile di una sezione della sala di un noto ristorante, la giovane Michela Pino ha le idee chiarissime: “Il mio impegno è principalmente per la mia zona che necessita di una particolare attenzione. Viabilità, pubblica illuminazione, attenzione alla difesa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora una candidatura che arrivae dalla società civile per lamastelliana. Questa volta a decidere di ‘sposare’ il progettoe la compagine promossa dal presidente dell’Asi Luigi Barone è la giovane Michela Pino, residente a Monte Pino. Responsabile di una sezione della sala di un noto ristorante, la giovane Michela Pino ha le idee chiarissime: “Il mio impegno è principalmente per la mia zona che necessita di una particolare attenzione. Viabilità, pubblica illuminazione, attenzione alla difesa ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lista 'Meglio Noi', adesione dalle #Contrade per il #Sindaco #Mastella ** - GioSanSensei : @ascolicalciofc Per favore non scrivete in inglese... 'squad list'.... Lista convocati suona molto meglio! Anche se… - PZuntini : @di_reddito @EGigalon Non sarebbe meglio ristrutturare e mettere in sicurezza l'esistente? Scuole, ponti, strade. A… - venere_dirimmel : RT @pensieroprimo1: Quando si devono prendere decisioni importanti. È sempre meglio prendersi del tempo,valutare bene il tutto.. in sinceri… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @michele_geraci: Mi aiutate a fare un lista delle stupidate che avete sentito su #Tokyo2020 ? Inizio io: 1) Una squadra multietnica è… -

Ultime Notizie dalla rete : Lista ‘Meglio Dove si lavora meglio in Italia: le 112 aziende certificate Top Employers 2021 (e la prima volta di Amazon) Corriere della Sera