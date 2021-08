Legnano | ricatto con video porno | carabinieri tendono la trappola e arrestano un 40enne

(Di domenica 8 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idella Compagnia dihanno arrestato per estorsione un cittadino albanese, nullafacente, coniugato che aveva chiesto soldi ad una sua connazionale per non divulgare ilregistrato durante un rapporto sessuale. L’uomo è stato bloccato dopo laallestita daicon la collaborazione della vittima che ha denunciato il. Nei tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text ...

Ultime Notizie dalla rete : Legnano ricatto

Radio Lombardia

... ricattando la donna e chiedendole 5mila euro per fermarsi dal suo proposito: la vittima delsi è però ribellata e i carabinieri della compagnia dihanno infine tratto in arresto per ...Nel pomeriggio del 6 agosto i Carabinieri dihanno arrestato estorsione un cittadino albanese 40enne, nullafacente, coniugato. Nei giorni precedenti una donna albanese 50enne, vedova, si era recata presso una Stazione Carabinieri del ...L'uomo, sposato e disoccupato, aveva avuto rapporti occasionali con una donna di 50 anni. Poi aveva minacciato di diffondere via social i video che aveva fatto con il telefonino. Incastrato dai milita ...L'uomo è stato arrestato per estorsione dai Carabinieri della Compagnia di Legnano con ancora in mano i soldi ed è stato portato in carcere a Busto Arsizio ...