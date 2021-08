L'effetto di no - vax e 'trumpiani': negli Usa di nuovo 100 mila contagi al giorno (Di domenica 8 agosto 2021) L'effetto combinato no - vax e repubblicani alla guida degli Stato, delle contee e delle città: negli Stati Uniti la media di casi giornalieri di Covid - 19 ha superato quota 100mila, tornando ai ... Leggi su globalist (Di domenica 8 agosto 2021) L'combinato no - vax e repubblicani alla guida degli Stato, delle contee e delle città:Stati Uniti la media di casi giornalieri di Covid - 19 ha superato quota 100, tornando ai ...

Advertising

gcuntog : Grazie al green pass, turisti in aumento. Ditelo al Cazzaro coglione ed i suoi amici no vax e no green pass.Boicott… - pasqualeb : @LizadiGennaro Mi ritrovo a dover smentire la notizia. Il dotto Lignan Mool, della Red Chili University (Milano, OH… - Nanenmonio1 : Effetto vax Bravo Draghììì - bertoncinicinzi : @lameduck1960 Beh, ottimo effetto collaterale. Considerati quelli scaturiti dalla delirante fantasia dei no vax!!!?? - NardoneVadim : @GiovaQuez @LegaSalvini E ogni giorno sul bugiardino scrivono nuovo effetto collaterale La procedura è stata emerge… -