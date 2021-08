Le intimidazioni non ci fermano (Di domenica 8 agosto 2021) Una folla rabbiosa che manifesta contro un organo di informazione è un pessimo segnale per la democrazia, ma un ottimo stimolo per “La Stampa” e per i suoi giornalisti. Leggi su lastampa (Di domenica 8 agosto 2021) Una folla rabbiosa che manifesta contro un organo di informazione è un pessimo segnale per la democrazia, ma un ottimo stimolo per “La Stampa” e per i suoi giornalisti.

Advertising

messveneto : Le intimidazioni non ci fermano: Una folla rabbiosa che manifesta contro un organo di informazione è un pessimo seg… - MercurioPsi : @cassiamancini Chi dovrebbe controllare non lo fa, e lo dice la #CorteConti. Ai cittadini che ne parlano arrivano m… - c_shaurli : RT @gruppopdfvg: Insulti e intimidazioni no vax non ci fanno paura, continueremo a dire che vaccinarsi è fondamentale. Questo è il livello… - LolaSiar : @RadioSavana Questa é una dittatura mondiale mai vista prima! Non tarderà molto quando dirano che il vacino non ris… - glibralato : l'arroganza viene alimentata dai servi, oltre che da qualche Pm o giudice 'sbadato'... ma non ci fermeranno. Mai pi… -