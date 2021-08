Le Farfalle incantano Tokyo | l' esibizione con cui hanno vinto il bronzo

Advertising

ItaliaTeam_it : FARFALLE, È MEDAGLIA! ?? Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandre… - Eurosport_IT : EMOZIONI, EMOZIONI DI BRONZO! ?????????? La seconda esibizione delle Farfalle è a dir poco meraviglioso: Maurelli, Cent… - Giullina_pa : RT @Eurosport_IT: EMOZIONI, EMOZIONI DI BRONZO! ?????????? La seconda esibizione delle Farfalle è a dir poco meraviglioso: Maurelli, Centofanti… - sofiadmtzd__ : RT @ItaliaTeam_it: FARFALLE, È MEDAGLIA! ?? Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea inc… - cris19believe : RT @Eurosport_IT: EMOZIONI, EMOZIONI DI BRONZO! ?????????? La seconda esibizione delle Farfalle è a dir poco meraviglioso: Maurelli, Centofanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Farfalle incantano

Le azzurre della ginnastica ritmica vincono il bronzo olimpico a Tokyo: il meglio della loro finale. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 su Discovery+La squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica vince la medaglia di bronzo nella finale All Around dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Leazzurre " il capitano Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean " salgono sul terzo gradino del podio, al termine del programma di gara sui ...Quaranta. Quaranta. Quaranta. Che bella l’ultima giornata dei Giochi di Tokyo 2020. In Giappone, è l'Italia più bella di sempre. Con eleganza e coraggio, le Farfalle conquistano un bronzo, che era man ...Per l’Italia arriva anche la 40ª medaglia: le Farfalle della ginnastica ritmica vincono il bronzo dietro Russia e Bulgaria. Azzurri almeno una volta a medaglia ogni giorno Cifra tonda, sono 40! Anche ...