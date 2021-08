Laura Ziliani, trovato un cadavere a Temù: possibile svolta nel caso della 55enne scomparsa tre mesi fa (Di domenica 8 agosto 2021) Potrebbe esserci un’improvvisa svolta nel caso di Laura Ziliani, la donna scomparsa nel nulla lo scorso 8 maggio e per il cui caso sono attualmente indagate le due figlie e il fidanzato della maggiore. La 55enne è sparita nei pressi di Temù, in Val Camonica, dove questa mattina è stato ritrovato un cadavere. Temù, rinvenuto un cadavere nel fiume: può essere Laura Ziliani Il ritrovamento è avvenuto questa mattina: il corpo di quella ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 agosto 2021) Potrebbe esserci un’improvvisaneldi, la donnanel nulla lo scorso 8 maggio e per il cuisono attualmente indagate le due figlie e il fidanzatomaggiore. Laè sparita nei pressi di, in Val Camonica, dove questa mattina è stato riun, rinvenuto unnel fiume: può essereIl ritrovamento è avvenuto questa mattina: il corpo di quella ...

