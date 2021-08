Laura Antonelli, la causa di morte e il dramma dell'attrice che fu un sex symbol (Di domenica 8 agosto 2021) A partire dagli anni '90 Laura Antonelli visse un dramma personale che ebbe ripercussioni drammatiche sulla sua vita e la portarono ad una morte prematura. Laura Antonelli è morta a causa di un infarto il 22 giugno 2015, alla fine di un lungo periodo costellato da problemi personali. L'attrice, uno dei sex symbol del cinema italiano degli anni '70, ha avuto una parabola discendente negli anni '90, iniziata con dei guai giudiziari e continuata con un intervento estetico che ebbe effetti disastrosi. Laura ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 agosto 2021) A partire dagli anni '90visse unpersonale che ebbe ripercussionitiche sulla sua vita e la portarono ad unaprematura.è morta adi un infarto il 22 giugno 2015, alla fine di un lungo periodo costellato da problemi personali. L', uno dei sexdel cinema italiano degli anni '70, ha avuto una parabola discendente negli anni '90, iniziata con dei guai giudiziari e continuata con un intervento estetico che ebbe effetti disastrosi....

