Latitante bulgaro arrestato a Pedara | nel Catanese | era ricercato per tratta di schiavi

(Di domenica 8 agosto 2021) Un cittadinodi 35 anni è statodai carabinieri di, nel, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Vratsa (Bulgaria). I militari stavano...

Nicola23453287 : RT @ilSicilia: #Cronaca #arresto Latitante bulgaro arrestato dai carabinieri nel Catanese: era nel traffico di ragazze - GDS_it : Tratta e commercio di #schiavi, latitante bulgaro arrestato a Pedara - LiveSicilia : Arrestato latitante bulgaro: aveva avviato una tratta della prostituzione - Ettore572 : RT @ilSicilia: #Cronaca #arresto Latitante bulgaro arrestato dai carabinieri nel Catanese: era nel traffico di ragazze - ilSicilia : #Cronaca #arresto Latitante bulgaro arrestato dai carabinieri nel Catanese: era nel traffico di ragazze… -

...della Polizia di Frontiera nei pressi della barriera autostradale a bordo di un pullman... Al termine delle formalità di rito ilè stato tratto in arresto e condotto al Carcere di ......della Polizia di Frontiera nei pressi della barriera autostradale a bordo di un pullman... Al termine delle formalità di rito ilè stato tratto in arresto e condotto al Carcere di ...Un cittadino bulgaro di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pedara, nel Catanese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale ...l’uomo faceva da autista ad un’organizzazione criminale dedita al trasporto di ragazze che, dalla Bulgaria verso la Romania, venivano avviate alla prostituzione ...