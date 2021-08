L’agente di Lautaro smentisce il passaggio al Tottenham | «È felice all’Inter e in Italia»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 agosto 2021)diilal. Ilha raggiunto l’accordo con l’Inter per. Così scrive il Sunday Times: accordo per 70 milioni più bonus. E nessuno fa fatica a crederlo vero. Per ora,diMartinez: “e in. La sua decisione è quella di restare” Parola di Alejandro Camano che parla ai microfoni di “Fcinter1908.it”. “L’offerta del? ...