Lady camorra | domani udienza di convalida del fermo a Rebibbia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si terrà, nel carcere romano di, l’didel decreto diemesso dalla Procura di Napoli (sostituti procuratori Giuseppina Loreto, Celeste Carrano e Antonella Serio) nei confronti di Maria Licciardi, “”, bloccata dai carabinieri del Ros all’alba di ieri nell’aeroporto di Ciampino dal quale stava per partire alla volta di Malaga, in Spagna. In questa occasione il boss del clan Licciardi non sarà difesa dall’avvocato Dario Vannetiello che riuscì ad ottenere dal Tribunale del Riesame l’11 ...