La Vanguardia: «Il Barcellona ha perso Messi per non far saltare il patto con Florentino per la Superlega» (Di domenica 8 agosto 2021) È uno starno intrigo quello che ha portato al mancato rinnovo di Messi col Barcellona. Il quotidiano catalano La Vanguardia racconta che era tutto pronto, che le trattative si erano concluse da dieci giorni. Bisognava solo firmare. Il papà di Leo era arrivato a Barcellona da Miami. Anche Leo era sbarcato. Poi, l’improvviso dietrofront del club. E secondo La Vanguardia c’entra la Superlega. Poco prima dell’orario previsto, Jorge Messi ha ricevuto una telefonata dal club che lo informava che il contratto non sarebbe stato firmato. (…) Il rifiuto del club di firmare ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) È uno starno intrigo quello che ha portato al mancato rinnovo dicol. Il quotidiano catalano Laracconta che era tutto pronto, che le trattative si erano concluse da dieci giorni. Bisognava solo firmare. Il papà di Leo era arrivato ada Miami. Anche Leo era sbarcato. Poi, l’improvviso dietrofront del club. E secondo Lac’entra la. Poco prima dell’orario previsto, Jorgeha ricevuto una telefonata dal club che lo informava che il contratto non sarebbe stato firmato. (…) Il rifiuto del club di firmare ha ...

Advertising

napolista : La Vanguardia: «Il Barcellona ha perso Messi per non far saltare il patto con Florentino per la Superlega» Il cont… -