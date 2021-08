La 'vacanza' nel presidio, per non perdere il posto di lavoro (Di domenica 8 agosto 2021) Centinaia i lavoratori che trascorreranno il mese di agosto a presidiare le fabbriche. Tante le vertenze aperte dopo il mancato prolungamento del blocco dei ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 agosto 2021) Centinaia i lavoratori che trascorreranno il mese di agosto a presidiare le fabbriche. Tante le vertenze aperte dopo il mancato prolungamento del blocco dei ...

Ultime Notizie dalla rete : vacanza nel Francesca Fialdini/ Pronta a sposare il fidanzato storico Milo? ...' confermato nel palinsesto Rai 2020 - 2021, ma prima di questo ritorno in tv potrebbe sposare il fidanzato storico Milo. Proprio così, la conduttrice in questi giorni è apparsa felice in vacanza a ...

La 'vacanza' nel presidio, per non perdere il posto di lavoro Centinaia i lavoratori che trascorreranno il mese di agosto a presidiare le fabbriche. Tante le vertenze aperte dopo il mancato prolungamento del blocco dei ...

Vaccini: dosi in vacanza, nuove date nel Cilento Agenzia ANSA Tarra irresistibile: due chiacchiere con gli attori in vacanza nel Salento Una vera a propria formula magica che fa innamorare, trattiene e fa tornare tutti nel Salento. E’ questo mix non replicabile che continua ad affascinare davvero tutti. A Borgo Rosso Terra, ospiti di L ...

Un po' hotel e un po' musei, 4 idee per una vacanza fantasiosa Dal Trentino al Molise ci sono strutture ricettive che hanno una forte impronta storica e culturale e che permettono agli ospiti di soggiornare in un'atmosfera totalmente esclusiva ed eccezionale ...

