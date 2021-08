La svendita dell’Italia a bordo del Panfilo Britannia (Di domenica 8 agosto 2021) Il 2 giugno 1992, a bordo della nave si tenne un convegno sulle privatizzazioni italiane, a cui presero parte importanti manager ed economisti. L’incontro avvenne in acque italiane. La nave attraccò al porto di Civitavecchia facendo poi rotta lungo la costa dell’Argentario. Alla riunione parteciparono, oltre ad alcuni banchieri inglesi, anche un gruppo di manager ed economisti italiani: Herman van der Wyck,… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 8 agosto 2021) Il 2 giugno 1992, adella nave si tenne un convegno sulle privatizzazioni italiane, a cui presero parte importanti manager ed economisti. L’incontro avvenne in acque italiane. La nave attraccò al porto di Civitavecchia facendo poi rotta lungo la costa dell’Argentario. Alla riunione parteciparono, oltre ad alcuni banchieri inglesi, anche un gruppo di manager ed economisti italiani: Herman van der Wyck,… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Raskoln14117419 : È necessaria una ' libanizzazione ' dell'Italia ( per svendita )attraverso l'acuirsi della guerra civile tra gli au… - PersilQ : @NincoNnco @Luca_Mussati Da lì è iniziata la svendita dell'Italia - Benzinga_Italia : ?? Si teme una forte svendita sulla criptovaluta in seguito all’implementazione dell’aggiornamento ??????… - GiorgioAntonel1 : RT @cocchi2a: Purtroppo se ne sta occupando, continua la svendita dell'Italia programmata sul britannia e portata avanti da prodi, b. & co. - matteoc1951 : RT @cocchi2a: Purtroppo se ne sta occupando, continua la svendita dell'Italia programmata sul britannia e portata avanti da prodi, b. & co. -

Ultime Notizie dalla rete : svendita dell’Italia Svendita Inter: Lautaro al Tottenham, c'è l'accordo Cronache della Campania