Advertising

sportli26181512 : La Salernitana tiene testa per un'ora all'Aston Villa. Fiorentina, mancano i gol: La Salernitana tiene testa per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana tiene

Oltre al Trofeo Gamper, affascinante sfida tra la Juventus e il Barcellona orfano di Leo Messi ( tra le lacrime ), è una domenica densa di impegni amichevoli, in vista di quelli ufficiali a partire ...... visto che ci sono tante offerte per lui, tra cui quella dellache cerca un attaccante ... ma che per il momento vede bloccato il suo trasferimento dalla società cheil suo cartellino ...Un’amichevole importante per la Salernitana, che ha giocato e perso 3-1 contro l’Aston Villa. Per questa occasione Castori ha scelto un 4–5-1 con Kechrida e Jaroszynski terzini, Djuric unica punta sup ...Una Salernitana ordinata, ben messa in campo e a tratti intraprendente tiene testa per un'ora all'Aston Villa, ma perde per 3-1 al termine di una partita senza esclusione di colpi e che ...