La Roma ha il sostituto di Spinazzola: ufficiale l’acquisto di Matias Vina (Di domenica 8 agosto 2021) La Roma ha annunciato l’ingaggio di Matias Vina attraverso una nota ufficiale. Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dal Palmeiras, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 13 milioni di euro. L’accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del calciatore. Vina ha sottoscritto un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) Laha annunciato l’ingaggio diattraverso una nota. Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dal Palmeiras, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 13 milioni di euro. L’accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del calciatore.ha sottoscritto un contratto con lafino al 30 giugno 2026. L'articolo ilNapolista.

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku-#Chelsea: via libera entro poche ore! L’#Inter ha contattato agente di #Dzeko all’ora di pranzo: vuole pren… - AlfredoPedulla : #Lautaro: il #Tottenham ci aveva provato prima di #Lukaku-#Chelsea. Ora tutto fermo. #Dzeko sarà liberato da #Roma… - FcInterNewsit : Sky - Dzeko ha detto sì all’Inter - FTuidder : @Bubu_Inter E la cosa più umiliante è che la Roma come sostituto va su Ishak che è fortissimo.....praticamente oltr… - RomaFuori : Via:@DiMarzio la #ASRoma come sostituto di #dzeko punta #isak o #abraham. Riflessione: entrambi di cartellino sopra… -