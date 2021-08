Advertising

sbonaccini : VICINI ALLA SICILIA E AI SICILIANI. Dall’Emilia-Romagna sono in partenza 8 squadre di volontari e tecnici della Pr… - Ettore_Rosato : 70 milioni di dosi di vaccino somministrate ad oggi. Cambio di passo evidente grazie al Generale #Figliuolo e al ca… - zaiapresidente : ??? IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI AIUTO DELLA REGIONE SICILIA ??? Il dipartimento nazionale della Protezio… - PivaPaola : RT @RegioneVeneto: #protezionecivileveneto Da domenica 08 agosto ore 13.00 a domenica 08 agosto ore 22.00 prevista ALLERTA GIALLA RISCHIO I… - Isabella26V : RT @MediasetTgcom24: La Protezione civile lancia l'allarme caldo: massima attenzione agli incendi #FabrizioCurcio -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione civile

LaVoceDiGenova.it

L'appello arriva dal capo dellaFabrizio Curcio: 'Abbiamo alle spalle giornate drammatiche sul fronte roghi - dice - . Le temperature che ci attendono ci impongono la massima ...A lanciare l'allarme è stato Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento, che ha spiegato: "Il nostro Paese nei prossimi giorni sarà interessato da temperature molto elevate condizione che ...In Toscana sono 257.096 i casi di positività al Coronavirus, 665 in più rispetto a ieri (636 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispett ...Si sono quasi concluse le operazioni di ripristino in viale Milano dopo il tempestivo intervento della Protezione civile e della Polizia locale, intervenute nella mattinata di domenica ...