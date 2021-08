La prima migrazione di massa in Italia. 20.000 albanesi giunsero a Bari nel 1991 sulla nave Vlora, ma furono subito rimpatriati (Di domenica 8 agosto 2021) L'8 agosto 1991 una malandata nave albanese, la Vlora, carica di ventimila persone in fuga dall'Albania, giunse nel porto di Bari. Fu il primo esodo di massa e anticipò il fenomeno migratorio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 agosto 2021) L'8 agostouna malandataalbanese, la, carica di ventimila persone in fuga dall'Albania, giunse nel porto di. Fu il primo esodo die anticipò il fenomeno migratorio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : La prima migrazione di massa in Italia. 20.000 albanesi giunsero a Bari nel 1991 sulla nave Vlora, ma furono subito… - Dana79479939 : @salvinimi È successo decenni prima con la migrazione dei meridionali al nord. I padani si sono scordati della loro… - renatogiannetti : @profgviesti @albertobaccini Dovremo dunque aspettarci una migrazione verso sud guidata da scelte razionali, oppure… - Borderline_24 : #Bari prima tappa italiana di The Walk: il cammino di 8km a sostegno dei #Rifugiati - VIDEO… - KarloLanna : RT @ilgiornale: Horror e romanzo storico: così Amazon Prime in Loro racconta la seconda migrazione di una famiglia nell'America degli anni… -